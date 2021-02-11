Cardi B gerçek yüzünü gösterdi! 'Saçlarımı taramadım'

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B, yeni bir paylaşıma imza attı.

Gerçek adı 'Belcalis Marlenis Almánzar' olan Cardi B, uyandıktan 20 dakika sonra çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki ünlü şarkıcı, gönderisine, "Bu uyandıktan 20 dakika sonraki yüzüm. Filtre yok, saçlarımı taramadım, dudaklarıma parlatıcı sürdüm. Hepsi bu..." notunu düştü.

"GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM"

Siyah bir tişört giydiği görülen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını sözlerine ekledi. Kendini olduğu gibi sevdiğini ifade eden şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TAKİPÇİLERİ DESTEKLEDİ

Bir takipçisi, Cardi B'nin paylaşımına, "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" yorumunu yaptı.



Rapçinin bir başka takipçisi de onu gerçek yüzünü saklamadığı için uzun zamandır sevdiğini belirtti.

Takipçilerinin birçoğu Cardi B'nin videoda verdiği "kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını da destekledi.



