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Cardi B Grammy'ye damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Cardi B, dün gece Los Angeles, Beverly Hilton'daki Grammy töreni öncesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Göğüslerini büyüttüğünü itiraf eden 27 yaşındaki ünlü şarkıcı, geceye göğüslerini neredeyse açıkta bırakan pembe bir elbiseyle katıldı.

Cardi B

Dünyaca ünlü Cardi B. Los Angeles'ta gerçekleşen Grammy töreni öncesi giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü yıldız basına poz verirken kocası Offset, Cardi B'nin frikik vermesini engellemek için göğsünü tuttu.
Bu şekilde kameralara poz veren ikili Grammy'nin önüne geçti.
Geniş omuzlara sahip Cardi'nin elbisesi, ışıkların altında parıldayan metalik pullarla kaplı.
Elbisesiyle aynı tonlarda pembe ruj ile makyajını tamamlayan Cardi B gecede göz kamaştırdı.
Kocası ile kırmızı halı üzerinde öpüşen çiftin, Kulture Kiari Cephus adında bir yaşında kızları bulunuyor.
Ünlü Rapçi Ofset geceye siyah bir balıkçı yaka kazak ile zeytin yeşili bir takım elbise içinde geldi. Takımını pek çok aksesuarla tamamlayan Ofset'ın pırlantaları dikkat çekti.

CARDİ B KİMDİR?

CARDİ B KİMDİR?
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Rapçi Cardi B, 1992 yılında Bronx, New York'ta dünyaya geldi. 19 yaşında adını duyuran sanatçı, 2015 yılında katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı.

İKİ DALDA GRAMMY ÖDÜLÜ'NE ADAY OLDU

İKİ DALDA GRAMMY ÖDÜLÜ'NE ADAY OLDU
B, 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile kariyerine adım attı. Şubat 2017'de Atlantic Records ile anlaştı. İlk single'ı "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirvede yer aldı.
Lauryn Hill'in ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı olmayı başardı. 2017 yılında "No Limit" ve "MotorSport" single'ları ile listelerde yine zirvelerde yer aldı.
İkinci single'ı "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti. "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.
Rapçi Cardi B, 2018 yılı Nisan'da Invasion of Privacy adındaki ilk stüdyo albümünü yayınladı. Albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi. Ünlü yıldız, Offset ile evli ve bir çocuğu bulunuyor.
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Cardi B, grammy,

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