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Cardi B hamile olduğunu çıplak fotoğrafla duyurdu

28.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 2021 BET Ödülleri gecesinde eşi Offset ve grubuyla sahne alınca herkesten rol çaldı. Göbeğini ortaya çıkaran kıyafetiyle ikinci kez hamile olduğunu duyuran Cardi B, çıplak pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

Cardi B hamile olduğunu çıplak fotoğrafla duyurdu

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu çıplak fotoğrafıyla duyurdu.

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne aldı.

Eşi Offset ve grubu Migos ile ödül gecesi sahnesinde grubun yeni şarkısı ‘Straightenin’i seslendiren Cardi B, renkli ve coşkulu sahne şovundan rol çaldı.

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Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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Cardi b Offset
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