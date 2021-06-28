Cardi B hamile olduğunu çıplak fotoğrafla duyurdu

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu çıplak fotoğrafıyla duyurdu.

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne aldı.

Eşi Offset ve grubu Migos ile ödül gecesi sahnesinde grubun yeni şarkısı ‘Straightenin’i seslendiren Cardi B, renkli ve coşkulu sahne şovundan rol çaldı.

Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı.



