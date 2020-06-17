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Cardi B. kalçasındaki dövmeyi yeniletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kalçasında bulunan tavuskuşu dövmesini yenileten dünyaca ünlü rapçi Cardi B., son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan rapçi Cardi B., kalçasında bulunan tavuskuşu dövmesini yeniletti.

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Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren rapçi, dövmesinin eski ve yeni halini sosyal medya hesabından yayınladı. 27 yaşındaki Cardi B., paylaşımına "Saatler boyunca acı çektim" notunu düştü.

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İddialı pozlarıyla gündeme gelen rapçi, geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuz kenarında çekilen pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Instagramda 68 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü isim, paylaşımıyla adeta dövmelerini sergilemişti.

Öte yandan Cardi B., kariyerine önce erotik dansçı sonra da televizyon yıldızı olarak başlamıştı.

Cardi B

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