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Cardi B kırmızı halıda şov yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bir süredir haklarında aralarının bozuk olduğu iddiaları atılan rapçi çift Offset ve Cardi B, geride bıraktığımız akşam Las Vegas'ta gerçekleşen Billboard Müzik Ödülleri'nde boy gösterdi.

Renkli kimliği ve seksi paylaşımlarıyla milyonlarca takipçisini şaşırtmayı başaran Cardi B geceye iki parçalı sarı renk bir kıyafetle katılmayı tercih etti.

Cardi B Billboard Müzik Ödülleri'nde şov yaptı

Tül kıyafetiyle Arap dansçıları andıran B kırmızı halıda fotoğraf çeken muhabirleri verdiği pozlarla bir hayli heyecanlandırdı.
Kocası Offset’le birlikte son derece ateşli pozlara imza atan Cardi B bacağını fazlaca yukarıya kaldırarak poz verince yine seksi kimliğini gözler önüne serdi.

Cardi B kimdir?

Cardi B kimdir?
Belcalis Almanzar 1992'de doğdu. Bilindiği sahne adı ile Cardi B, Amerikalı rapçidir. Bronx, New York'ta dünyaya gelen Cardi B, 19 yaşında adını duyurdu.
2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı. 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile müzik kariyerine adım attı.
Şubat 2017'de Atlantic Records ile kontrat yaptı. İlk single'ı "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirveye yerleşmesiyle Lauryn Hill'in (1998) ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı oldu.
2017 yılında G-Eazy'ye eşlik ettiği "No Limit" ve Migos'a eşlik ettiği "MotorSport" single'ları ile listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. İkinci single'ı "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılı başında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti.
Bu arada, "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Cardi B, Nisan 2018'de Invasion of Privacy adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayınladı.
Chance the Rapper, YG, Kehlani ve SZA gibi isimlerle ortak çalışmaların yer aldığı albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Cardi B Billboard Müzik Ödülleri

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