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Cardi B kızına bin dolarlık oyuncak bebek alınca olay oldu

27.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Cardi B kızına bin dolarlık oyuncak bebek alınca olay oldu

Lüks harcamaları ve özelikle de iki yaşındaki kızı Kulture'ye aldığı pahalı hediyelerle adından söz ettiren rap şarkıcısı Cardi B, bu kez kızına bin dolarlık oyuncak bebek hediye etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, eşi Offset ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızı Kulture ile Offset'in eski ilişkisinde dünyaya gelen kızı Kalea'ya aldığı yeni yıl hediyelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cardi B, Offset ile birlikte bir süre önce 5.8 milyon dolar vererek satın aldığı malikeninin salonunda kurulan iki dev ağacın altında hediye paketlerini açan iki küçük kızın sevinçli anlarını da videoya çekti.

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Cardi B'nin paylaşımında, bir örnek giysiler içindeki Kulture ve Kalea, paketlerini büyük bir coşkuyla açıyorlar, sonra da sevinç içinde oynuyorlar.

Cardi B'nin kızı için satın aldığı, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan oyuncak bebek ise tam bin dolar (yaklaşık 7 bin 500 TL) değerinde.

Cardi B, 5.8 milyon dolarlık malikanesini süslerse... Olay olduCardi B, 5.8 milyon dolarlık malikanesini süslerse... Olay oldu

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, daha önce de kızı için satın aldığı pırlanta taşlı yüzükle gündem olmuştu.

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Cardi B, Kulture adına açtığı Instagram hesabında kızına aldığı lüks kıyafet ve aksesuarları paylaşıyor.

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