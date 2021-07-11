Cardi B, küçük kızının doğum gününde yaptığı erotik dansıyla gündem oldu

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, eşi Offset'ten dünyaya gelen kızı Kulture büyük bir doğum günü partisi verdi. Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Cardi B yine kızı için kesenin ağzını açtı.

Sık sık küçük kızına aldığı pahalı hediyelerle eleştirilen odağında olan Cardi B, kızı için bu sefer de peri masalı temalı 3. doğum günü partisi düzenledi. Dev bir doğum günü pastası ve balon tünelinin olduğu partide anne-kız pembe kıyafetleriyle dikkat çekti.

Gecede dikkat çeken diğer bir şey ise karnı burnundaki Cardi B'nin çocuğunun doğum gününde yaptığı erotik danstı. 3 yaşındaki kızının ve kızının arkadaşlarının olduğu doğum gününde kimseyi umursamayan Cardi B yine eleştiri konusu oldu.



