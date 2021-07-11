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Cardi B, küçük kızının doğum gününde yaptığı erotik dansıyla gündem oldu

11.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödüllü rap'çi Cardi B, geçtiğimiz gün 3 yaşına basan kızı Kulture Kiari Cephus için büyük bir doğum günü partisi verdi. İkinci kez hamile olan Cardi B'nin doğum günü partisindeki erotik dansı gündem oldu.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, eşi Offset'ten dünyaya gelen kızı Kulture büyük bir doğum günü partisi verdi. Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Cardi B yine kızı için kesenin ağzını açtı.

Sık sık küçük kızına aldığı pahalı hediyelerle eleştirilen odağında olan Cardi B, kızı için bu sefer de peri masalı temalı 3. doğum günü partisi düzenledi. Dev bir doğum günü pastası ve balon tünelinin olduğu partide anne-kız pembe kıyafetleriyle dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Gecede dikkat çeken diğer bir şey ise karnı burnundaki Cardi B'nin çocuğunun doğum gününde yaptığı erotik danstı. 3 yaşındaki kızının ve kızının arkadaşlarının olduğu doğum gününde kimseyi umursamayan Cardi B yine eleştiri konusu oldu.

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Cardi b Offset
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