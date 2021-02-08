Cardi B müstehcen klibini beğenmeyenleri muhafazakârlıkla suçladı

Her yeni şarkıyla gündem olmayı başaran Cardi B, yeni çıkardığı Up şarkısıyla ve klibiyle gündemde.

New Jersey'li rap'çiler Mir Pesos ve Mir Fontane'ın Stuck şarkısından çalıntı olduğu iddia edilen yeni şarkısıyla ilgili açıklama yapan Cardi B, "7 Ağustos'tan beri bu şarkı üstüne çalışıyorum. Özür dilerim küçük çocuk incitmek istemezdim" dedi.

Cardi B, Instagram hesabından iddialara sert biçimde yanıt vererek, "Eğer kendinizden eminseniz, bunu mahkemeye götürebiliriz. Umurumda değil… Defolun buradan" diye belirtti.

Bu gerilimin ardından ünlü rapçi müstehcen sahnelerle gündem olan klibinin çekim arkasından paylaşımlar yaptı. Beyazlar içinde görünen Cardi B yine cesaretiyle dikkat çekiyor. Cardi B gelen kötü tepkilere şaşırdığını ve bu insanları 'muhafazakâr' bulduğunu da dile getiriyor.

Cardi B'ye göre; şarkıdan rahatsız olan insanlar 'genellikle muhafazakarlar ya da gerçekten dindarlar.'

Cardi B açıklamasında "Bu tür müzikler dinleyerek büyüdüm. Başkaları bunun tuhaf ve kaba olduğunu düşünebilir, ama benim için neredeyse gerçekten normal gibi, ne dediğimi anlıyor musun?" dedi.



