MAGAZİN

Cardi B'nin çıplak videosu olay yarattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

2019 Billboard Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıda sevgilisi Offset ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Cardi B, aynı günün gecesinde Instagram hesabından paylaştığı çıplak videosuyla olay oldu.

1990 yılından bu yana her yıl Billboard dergisi tarafından düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri’ne Cardi B damgasını vurdu.

Cardi B

2019 Billboard Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıda sevgilisi Offset ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Cardi B, aynı günün gecesinde Instagram hesabından paylaştığı çıplak videosuyla olay oldu.
2019 Billboard Müzik Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde birçok ünlü isim kırmızı halıda boy gösterirken Cardi B, geceye sevgilisi Offset ile katıldı. Kırmızı halıda Cardi B'nin sevgilisi Offset ile verdiği poz konuşulurken gecesinde gelen Cardi B'nin çıplak videosu ise kırmızı halı pozunu unutturarak, sosyal medyayı salladı.
Billboard Müzik Ödülleri'nden 6 ödül ile ayrılan Cardi B'nin kırmızı halı pozuna gelen yorumlar olay olmuştu ki Cardi çıtayı baya yukarı taşıyıp çıplak videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Cardi B, ‘'mahrem yerleri göründü'’ haberlerine çırılçıplak çektiği videoyla cevap verdi:
“Bakın normalde cinsel organım burada, kalçam burada. Yani orada görünen şey cinsel organım değil, kalçam.” açıklaması yaptı.
Ünlü şarkıcı Cardi B'nin paylaştığı çıplak videosu Instagram tarafından yayından kaldırıldı.
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Cardi B instagram

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