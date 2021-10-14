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Cardi B'nin müstehcen doğum günü partisi! Herkes kalça dansı yaptı, dolarlar havada uçuştu

14.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri olan Cardi B, doğum gününü Los Angeles'taki lüks bir gece kulübünde kutladı. Cardi B'nin doğum gününe kucak dansı yapanlar, striptizciler ve dolarlar damga vurdu.

Cardi B'nin müstehcen doğum günü partisi! Herkes kalça dansı yaptı, dolarlar havada uçuştu

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki iddialı kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B, 29 yaşına gösterişli bir şekilde girdi.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, Los Angeles'ın gözde gece kulüplerinden birinde düzenlenen partiye ev sahipliği yaptı. Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren rapçi, ünlü konuklarını ağırladı.

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Aşırılıkların olduğu partide Cardi B önce eşi kendisine partiyi hazırlayan kocası Offset'e kucak dansı yaptı. Ardından ise Cardi B eşine kucak dansı yapması için bir striptizci gönderdi.

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Görüntüler sosyal medyada damga vururken tüm partide herkesin birbirine kucak dansı yapması ve dolarların havada uçuşması olay oldu.

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Offset doğum günü partisinde Cardi B'ye hediye olarak Dominik Cumhuriyeti'nden ev aldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b Offset
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