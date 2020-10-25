Cardi B. şimdi de kasığına kadar yırtmacıyla gündem oldu

Cardi B., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla gündeme gelmişti. Çıplak bir şekilde kanepede uzanırken poz veren Cardi B. o anları yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Üç yıldır evli olduğu Offset'ten boşanmaktan vazgeçtiğini açıklayan ve gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B., yeni pozuyla olay oldu.

Cardi B., Rolls Royce'un yanında derin yırtmacıyla poz verdi! Ünlü rapçinin yırtmacı arabayı arka planda bıraktı.

takipçilerin kimisi ünlü ismin kasığına kadar gelen yırtmacına takılırken kimisi ise çantasını tutuş şekline takıldı. Cardi B.'nin paylaşımına binlerce yorum yağdı.

