Cardi B uzun tırnaklarıyla mango kesti! 'İnsanların popomu...'

Ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, karantina günlerinde hayranlarının sorularını yanıtladı.

Upuzun tırnaklarıyla yaşayan Cardi B, canlı yayında yanına aldığı mangoyu kesmeye başladı. Cardi B o sırada yaptığı şu açıklamayla herkesi şoke etti:

“Tırnaklarımla her şeyi yapabilirim. Ama insanların popomu nasıl sildiğimi sormasından gerçekten sıkıldım."

Cardi B, Mayıs 2020’ye kadar pandemi yüzünden etkilenen ailelere 1 milyon dolar bağışlayacağını söylemişti.

