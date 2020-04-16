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Cardi B uzun tırnaklarıyla mango kesti! 'İnsanların popomu...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında tırnaklarıyla bir mangoyu kesip doğradı. Ünlü rapçi, “Tırnaklarımla her şeyi yapabilirim. Ama insanların popomu nasıl sildiğimi sormasından gerçekten sıkıldım." dedi.

Ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, karantina günlerinde hayranlarının sorularını yanıtladı.

Upuzun tırnaklarıyla yaşayan Cardi B, canlı yayında yanına aldığı mangoyu kesmeye başladı. Cardi B o sırada yaptığı şu açıklamayla herkesi şoke etti:

“Tırnaklarımla her şeyi yapabilirim. Ama insanların popomu nasıl sildiğimi sormasından gerçekten sıkıldım."

Cardi B, Mayıs 2020’ye kadar pandemi yüzünden etkilenen ailelere 1 milyon dolar bağışlayacağını söylemişti.

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