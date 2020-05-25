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Çare bulmak için demirlerini yaladıkları türbeler açıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

İran’da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan türbeler bugün yeniden ziyarete açıldı.

Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu’nun aldığı kararla yeniden açılan türbelerdeki ziyaretler avluyla sınırlı yutulurken, iç mekânlar kapalı kalmaya devam edecek. Ayrıca, salgın riski devam etmesi nedeniyle türbe ziyaretleri, sabah gün ağdırdıktan bir saat sonra ile gün batımından bir saat önceye kadar kısıtlandı. Şiilerin büyük önem verdiği Mehşed kentindeki İmam Rıza Türbesi ile Kum kentinde yer alan Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi de bugün ziyarete açıldı. Söz konusu iki türbe yer yıl milyonlarca yerli ve yabancı tarafından ziyaret ediliyor.

İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, salgınla karşı alınan tedbirler kapsamında türbeler mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Ülkede bugüne dek 135 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 7 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

DEMİRLERİ YALAMIŞLARDI

Ülkede yüzde 90'ı Şii Müslümanı olan halk için önemli yer tuttan türbe ziyaretleri için İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Koronavirüs geçene kadar gitmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mollalar duruma tepki göstererek, halkın türbe ziyaretlerinden vazgeçmemesi gerektiğini hatta türbelerin koronavirüse şifa olacağını belirtmişlerdi.

İranlılar da mollaların bu çağrısı üzerine türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut etti. Bu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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