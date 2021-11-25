HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Care: Yemen’de durum giderek kötüleşiyor

Care: Yemen’de durum giderek kötüleşiyor

25.11.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’da yedi yıl önce başlayan iç savaşta durum giderek daha da kötüleşiyor.

Care: Yemen’de durum giderek kötüleşiyor

Yardım kuruluşu Care ülkede gıda, su, yakıt ve temel tıbbi yardım kıtlığı olduğunu bildirdi.Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen neredeyse yedi yıldır dış güçlerin de müdahalesiyle büyüyen iç savaş nedeniyle alarm veriyor. Ülkede her iki saatte bir kadın doğum yaparken, her on dakikada bir çocuk da önlenebilir hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor. Ancak ülkenin ihtiyacı olan insani yardımın ancak yarısının finansmanı sağlanıyor.

Yardım kuruluşu Care'in Almanya Genel Sekreteri Karl-Otto Zentel, ülkede sağlık sistemi alarm verirken, bir taraftan ekonomik kriz yaşandığını belirterek, ülke nüfusunun üçte ikisine tekabül eden 21 milyon kişinin hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

16 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor

Yemen'de 16 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, beş yaşın altındaki 2 ila 3 milyon arası çocuk aşırı yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor.

Yemen'deki "felaket durumun" özellikle kadın ve kız çocuklarını ağır bir biçimde etkilediğini dile getiren Zentel, uluslarrası toplumu acil yardıma çağırdı. Zentel ülkedeki kız çocuklarının üçte ikisinin 18 yaşına gelmeden evlendiğini belirterek, koronavirüs salgınının da kadın ve kız çocuklar üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. "Bu olumsuz sarmal durdurulmalı" ifadelerini kullanan Zentel, gelir yetersizliği ve işsizlik nedeniyle ülkede, aile içi şiddette de artış olduğunu belirtti.

KNA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
AB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyorAB'ye seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.