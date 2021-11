Care: Yemen’de durum giderek kötüleşiyor

Yardım kuruluşu Care ülkede gıda, su, yakıt ve temel tıbbi yardım kıtlığı olduğunu bildirdi.Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen neredeyse yedi yıldır dış güçlerin de müdahalesiyle büyüyen iç savaş nedeniyle alarm veriyor. Ülkede her iki saatte bir kadın doğum yaparken, her on dakikada bir çocuk da önlenebilir hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor. Ancak ülkenin ihtiyacı olan insani yardımın ancak yarısının finansmanı sağlanıyor.

Yardım kuruluşu Care'in Almanya Genel Sekreteri Karl-Otto Zentel, ülkede sağlık sistemi alarm verirken, bir taraftan ekonomik kriz yaşandığını belirterek, ülke nüfusunun üçte ikisine tekabül eden 21 milyon kişinin hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

16 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor

Yemen'de 16 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, beş yaşın altındaki 2 ila 3 milyon arası çocuk aşırı yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor.

Yemen'deki "felaket durumun" özellikle kadın ve kız çocuklarını ağır bir biçimde etkilediğini dile getiren Zentel, uluslarrası toplumu acil yardıma çağırdı. Zentel ülkedeki kız çocuklarının üçte ikisinin 18 yaşına gelmeden evlendiğini belirterek, koronavirüs salgınının da kadın ve kız çocuklar üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. "Bu olumsuz sarmal durdurulmalı" ifadelerini kullanan Zentel, gelir yetersizliği ve işsizlik nedeniyle ülkede, aile içi şiddette de artış olduğunu belirtti.

KNA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe