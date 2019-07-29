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Çaresiz annenin haykırışı: "Bedirhan’ımı yaşatın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Bedirhan Ekin’in beyninde tümör tespit edildi.

Çaresiz annenin haykırışı: "Bedirhan’ımı yaşatın"

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Bedirhan Ekin’in beyninde tümör tespit edildi. Diyarbakır’da tedavisi yapılan fakat maddi imkansızlıktan dolayı tedavisine devam edilemeyen Bedirhan’ın annesi Aysel Ekin, yetkililere seslenerek, “Benim ciğerim yanıyor, oğlumun tedavisini bulsunlar, tüm Türkiye’ye sesleniyorum Bedirhan’ımı yaşatın” dedi.
Hani ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Bedirhan Ekin’in beyninde küçük yaşta tümör oluştu. Tümörün herhangi bir olumsuzluk göstermemesi nedeni ile hastalığı bilinmeyen Bedirhan’ın ailesi, çocuklarının yaklaşık 2 ay önce baygınlık geçirmesi sonucu acı haberi aldı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede beyninde tümör olduğu tespit edilen Bedirhan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. Maddi durumları yetersiz olan aile, yetkililere seslenerek Bedirhan’ın tedavi edilmesini istedi.

“Ciğerim yanıyor, oğlumu yaşatın”
Bedirhan’ın annesi Aysel Ekin (42), çocuğunun tam teşekkülü bir hastanede tedavisi yapılması gerektiğini fakat maddi imkansızlıktan dolayı yaptıramadıklarını söyledi. Acılı anne, “Benim oğlum 17 yaşındadır. Oğlumun beyninde tümör olduğu tespit edildi ve gittikçe de büyüyor. Hastadır çaresizdir. Bir anne olarak Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bana yardım etsin, oğluma bir çözüm bulsun. Götürsün gezdirsinler. Doktorlar bana bir ay önce oğlunun zamanı kalmamış her an ölebilir dedi. Hangi bir anne ve hangi bir baba böyle dayanabilir ki ben dayanayım. Benim ciğerim yanıyor sadece bana yardım etsinler oğlumun tedavisini bulsunlar” dedi.

“Bütün Türkiye’den oğlumun yaşaması için yardım istiyorum”
Bedirhan’ın üniversiteye geçiş sınavında baygınlık geçirdiğini de anlatan Ekin, “Oğlumu sınava gönderirken oğlumun başı ağrıyordu. Oğlum sınav esnasında uyumuş yarım saat boyunca öyle kalmış öğretmenler gelmiş ona demişler Bedirhan kalk sınav bitti. O yüzden ben yardım istiyorum. Bütün Türkiye, Bedirhan için ayaklansın. Bütün Türkiye Bedirhan için çırpınsın yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bir anne olarak yalvarıyorum ve bir anne olarak rica ediyorum oğluma bir çare bulsunlar. Benim maddi durumum olmadığı için Türkiye’de sadece iki doktor var bu hastalığa çare olacak oğlumu götüremedim. Ama bana yardım etsinler. Bedirhan’ımı yaşatsınlar” diye konuştu.
Yaşamak istediğini belirten Bedirhan Ekin ise, “Beynimde tümör oluşmuş, hızla büyüyor ve bunun bir çaresi olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum bana bir çare bulsunlar. Yaşamak istiyorum” şeklinde ifade etti.

Çaresiz annenin haykırışı:

Çaresiz annenin haykırışı:

Çaresiz annenin haykırışı:

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