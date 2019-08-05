HABER

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları ’beni kurtarın, öldürecek’ oldu.

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları ’beni kurtarın, öldürecek’ oldu. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden şahıs ise olay sonrası intihara teşebbüs edip kendisini de yaraladı.
Olay Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülviye İnci (52) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü. Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak ’beni kurtarın, öldürecek’ diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan cinayeti işleyen Taceddin Y. ise ardından intihara teşebbüs ederek vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaraladı. Ağır yaralanan Taceddin Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.