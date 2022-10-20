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Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı! '4 ay önce altınlarım çalındı ama...'

20.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yol üzerinde bulduğu para dolu çantayı karakola teslim eden İsmail Day, kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemedi. Day, ''4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Çantanın içinde 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı '' dedi.

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı! '4 ay önce altınlarım çalındı ama...'

Bursa’da bu sabah evinden ekmek almak için çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu.

Küçükbalıklı Polis Merkezine giderek çantayı veren Day, “4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım” diye konuştu.

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''4 AY ÖNCE ALTINLARIM ÇALINDI''

Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, “Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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