Çaresiz kaldı! Fotoğraflarını asıp 'Kavurma Hırsızları' yazdı

Sultangazi'deki olay geçtiğimiz hafta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde müşterilerin görmesi amacı ile konulan ve içinde kavurma peynir gibi ürünlerin sergilendiği dolap son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Markete dadanan hırsızlar, son bir ayda iki kez gelerek kilolarca kavurma çaldı. Kavurma hırsızlarının önüne geçemeyen market yetkilileri son çareyi ise güvenlik kamerasından aldıkları hırsızlara ait fotoğrafları herkesin görebileceği şekilde dolap üzerine asarak üzerine "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldular.

"KAVURMA HIRSIZLARINI İLK KEZ GÖRDÜK"

Yaşanan olayı anlatan market çalışanı Hasan Kılıç, "Dışarıda vitrin dolabımız var dolaba kavurma, peynir ve zeytin koyuyoruz. Son zamanlarda İsmetpaşa'da artık nasıl bir hırsızlık ise kavurmalarımızı bir hırsız sürekli olarak vitrini kaldırıp alıp götürüyor. Yaklaşık 1 buçuk aydır 2 defa başımıza geldi. Araba hırsızları var, lastik hırsızları var, ayakkabı hırsızı var ama kavurma hırsızlarını ilk gördük. Hayırlısı diyelim ama bizim bir emeğimiz var bu emeğinde boşa çıkmasını istemiyoruz. Çünkü biz burada yaklaşık 8-9 kişi çalışıyoruz. Herkesin bir emeği var ve bu emekler zayi oluyor buda bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Allah ıslah etsin diyelim başka da bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİMİZ FARK ETTİ"

Ceyda Salmaz isimli çalışan ise, "Kasada durduğum sırada müşterinin birinin bize söylemesi ile bu durumu fark ettik. Ardından gittik ama yetişemedik. Yani yazıktır, günahtır ama bizim patronlarımız zaten bu konularda yardımcı oluyorlar ihtiyaç sahiplerine. Gelip bize söyleseler buna gerek kalmayacak. Biz burada emek veriyoruz, emeğimiz ile çalışıyoruz bunların heba edilmesi gerçekten hoş değil. İhtiyaç sahibi iseniz gerçekten gelin bize söyleyin yardım edelim bunlara gerek yok. Bayağı bir kaç kilo çaldılar blok halinde tahmin bile edemiyorum dolap doluydu hepsini çaldılar. Sepet halinde götürdüler bunu bir müşterimiz fark etti ve bize gelip söyledi" dedi.

FOTOĞRAFLARIN ÜZERİNE "KAVURMA HIRSIZLARI" YAZDI

Sultangazi'de markete ait dolaptan sepet ile ve blok halinde kilolarca kavurma çalınırken hırsızlığın önüne geçemeyen yetkililer ise son çareyi güvenlik kamerasından aldıkları hırsızlara ait fotoğrafları üzerine "Kavurma Hırsızları" yazıp dolap üzerine asmakta buldu.

Hırsızların kavurma çaldıkları o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak bir hırsızın kaldırımdan geçerken kavurmaların bulduğu dolabı fark edip geri döndüğü, daha sonra ise gözüne kestirdiği ve içinde kilolarca kavurmanın bulunduğu sepeti alıp götürdüğü görülüyor. İkinci olayda ise kaldırımdan geçen hırsızın dolapta bulunan kavurmaları fark edip ilerlediği ancak bir süre sonra dönüp hızlı bir şekilde dolapta bulunan blok halindeki kavurmayı çalıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

