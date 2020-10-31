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Çaresizce kocasının darp edilmesini izledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kadın, saldırıya uğrayan eşini çaresizlik içinde kayda aldı. Darp edilen kocasını cep telefonu ile kaydeden kadının çektiği görüntülerde çocuğun da babasına seslenerek 'Kavga etmeyin' dediği duyuldu.

Olay, Kulp ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir vatandaş, grubun saldırısına uğrarken o anlar, saldırıya uğrayan vatandaşın eşi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Balkonda saldırıyı gören küçük çocuk babasına seslenip 'kavga etmeyin' derken, vatandaşın eşi, "Allah belanızı versin. Hepsini videoya alıyorum. Tek kişiye hepsi saldırıyor. Hala peşinden gidiyorlar. Allah’ım, vicdan nerede bu insanlarda. Kadınlar bile saldırıyor, çocuklar bile saldırıyor. Bakın bakın sopa ile nasıl gidiyorlar" diyerek saldırı anını cep telefonuyla kaydetti.

Vatandaşların araya girmesi ile kavga sona ererken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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