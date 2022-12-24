Çaresizce yardım bekliyordu! Ağzına ip takılan martının imdadına polisler yetişti

Sinop’ta ağzına ip takılan ve çaresizce etrafta gezen martının yardımına polis ekipleri koştu. Sinop'un sahil noktasında bir martı polislerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Sahilde devriye atan sivil polislerin dikkatini bir martı çekti. Martının ağzına ip takıldığını fark eden ekipler üniversite öğrencilerinin de yardımıyla ipi çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince polis ekipleri martıyı veterinere götürdü. Veteriner hekim ipi çıkardı.

Sağlığına kavuşan martı bir süre polislerle yürüyüş yaptıktan sonra gözden kayboldu.

(İHA)

