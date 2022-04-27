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Caretta caretta 7 aydır takip ediliyordu, ölü bulundu! Ölüm nedeni, boğulma

27.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uydu takip cihazı takılarak 7 aydır takip edilen Caretta Caretta deniz kaplumbağası Aydın Kuşadası Milli Parklar ekipleri tarafından ölü bulundu. Kaplumbağanın veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği nekropsi sonucunda ön üyede misina ve ağdan kaynaklanan kesiler tespit edilirken, ölüm nedeni ise boğulma olarak belirlendi.

Caretta caretta 7 aydır takip ediliyordu, ölü bulundu! Ölüm nedeni, boğulma

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAMER) tarafından uydudan sürekli takip altında tutulan Caretta Caretta deniz kaplumbağası 12 Nisan’da Kuşadası ilçesi karşısındaki Yunanistan’ın Simi adasından sinyal alındı. Simi Adasından sonrası sinyali kesilen kaplumbağa geçen Cumartesi günü Kuşadası'nda Milli Parklar ekipleri tarafından ölü bulundu ve EKODOSD tarafından DEKAMER ekiplerine teslim edildi.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

DEKAMER veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği nekropsi sonucunda ön üyede misina ve ağdan kaynaklanan kesiler tespit edilirken, ölüm nedeni ise boğulma olarak belirlendi.

(İHA)

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