Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.

Telef olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, dün Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Caretta caretta'yı görenler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan kaplumbağa, nekropsi yapılarak incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü.

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