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Caretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Belek sahilinde, Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kumsala araçla girişin yasak olduğu yönünde kendisini uyaran 5'i kadın 6 gönüllüyü "Sizi buraya gömerim" diyerek tehdit etti.

Caretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dedi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Belek sahilinde, Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kumsala araçla girişin yasak olduğu yönünde kendisini uyaran 5'i kadın 6 gönüllüyü "Sizi buraya gömerim" diyerek tehdit etti. Aziz K.'den şikayetçi olan gönüllüler, traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak gösterdi.
Akdeniz Bölgesi'nin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent'in olduğu yaklaşık 30 kilometrelik sahildeki olay, 1 Eylül Pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Denizkent sahilindeki caretta caretta yuvalama alanına 07 LHH 18 plakalı traktörle giren Aziz K., caretta caretta yuvalarını takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüsü 5'i kadın 6 kişi tarafından uyarıldı. Araçla sahile girişin yasak olduğu ve yuvaların zarar göreceği yönündeki uyarılar üzerine Aziz K., EKAD görevlilerini "Sizi buraya gömerim" diyerek, tehdit etti. EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ve gönüllüler, Aziz K. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince şikayetler alınırken, traktörün kumsalda çekilen fotoğrafları da delil olarak sunuldu.
'YUVALARI TRAKTÖRLE DAĞITIRIM' DEMİŞ
Şikayetçi gönüllüler Aslıhan Güngörmez, Nisa Türhan, Zeynep Nida Karaali, Ayşenur Bakım, Hilal Buse İnce ve Umut Bubaren sahilde kaplumbağa yuvaları ile çıkan yavruların sayımını yaptıkları sırada, kumsala traktörle giren Aziz K.'nin, yanlarına gelerek, sorular sormaya başladığını söyledi. Aziz K.'nin, "Sizin yanınızdan geçerken traktörüme baktığınızı ve ilgilendiğinizi fark ettim" dediğini belirten gönüllülerden Bubaren, şunları kaydetti:
"Biz de kendisini 'Traktörle kumsala girmişsiniz, bu şekilde kaplumbağa yuvaları bozulur ve zarar görür' diye uyardık. Bunun üzerine sinirlenerek 'Sizi buraya gömerim. Sana şamar vururum, yuvaları traktörle dağıtırım, sizi kumsala ve bu köye sokmam. Sizi silerim, ben bu köylüyüm, ben buraya girerim ama sizi sokmam' diye tehditlerde bulundu."
ARAÇLA GİRMEK YASAK
EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ise Bern ve Barcelona gibi uluslararası sözleşmeler ile 'Çevre Kanun'u, 'Hayvan Hakları Koruma Kanunu', 'Biyoçeşitliliğin Korunması Kanunu' ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi gereğince deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunması gerektiğini söyledi. Nesli tehlike altındaki kaplumbağaların yuvalama alanlarına traktör gibi taşıtların girmesinin canlılara zarar verdiğini kaydeden Dr. Canpolat, "Bundan dolayı şikayetçi olduk. Traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak savcılığa sunduk. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
60 BİN LİRA CEZASI VAR
Öte yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde, temmuz ayında caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yapan sürücü E.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL ceza verilmişti.

FOTOĞRAFLI

Caretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dediCaretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dediCaretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dediCaretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dedi

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