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Caretta caretta şaşkınlığı! Bu kez Akdeniz plajlarını değil, orayı tercih ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ülkemizin farklı kıyılarına bıraktıkları yumurtalarla dikkat çeken caretta carettalar, bu kez yumurtalarını bırakmak için Urla plajını seçti. Akdeniz sahilleri yerine Ege'yi tercih eden caretta carettaların varlığı fark eden Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Demircili Sahili'ne güvenlik koridoru oluşturdu. Plaj, yazlıkçıların yoğun ilgi göstermesi ile öne çıkıyor.

İzmir’in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesi'nde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Dün gece Altınköy Plajı'na çıkan caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu.

Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, “İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

Caretta carettalar yumurtlamak için Urla’yı seçti

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