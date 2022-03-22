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Caretta caretta şoku: Gerçek çok farklı çıktı! Gözlerine inanamadılar

22.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kenarında caretta caretta şoku yaşandı. Denizde gördükleri caretta carettanın yaralı olduğunu düşünen vatandaşlar yardım çağrısı için harekete geçti. Ancak gerçek farklı çıkınca vatandaşlar şaşkına döndü.

Caretta caretta şoku: Gerçek çok farklı çıktı! Gözlerine inanamadılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay nedeniyle vatandaşlar adeta dumura uğradı. Denizde gördükleri caretta carettanın canlı olduğunu sanan vatandaşlar kıyıya çekilen hayvanın ölü olduğunu görünce şoke oldular.

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Torba sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar denizde caretta caretta gördü. Hareketsiz bir halde duran deniz kaplumbağasını izleyen vatandaşlar sahilde balık tutan vatandaşlardan yardım isteyerek kaplumbağanın yaralı olduğunu söyledi. Balıkçılar sahile yakın olan caretta carettayı balık kepçesiyle sahile kadar çekti.

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Meraklı bakışlar arasında kıyıya çekilen deniz kaplumbağasının ölü olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu. Nesli tükenmekte olan deniz canlısını bulunduğu yerden alınması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) haber verdi.

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Denizde carretta carettayı gören Sabri Yılmaz, kaplumbağanın canlı olduğunu sanarak izlemeye başladıklarını, daha sonra yaralı olabileceğini düşünerek kıyıya çektiklerini, ama kıyıda ölü olduğunu gördüklerini söyledi.

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