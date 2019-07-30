Caretta caretta yavrularını kovaya koyup, denize bıraktılar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grubun yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularını kovayla denize bıraktığı anların yer aldığı video, sosyal medyada izleyenlerin tepkisine neden oldu. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Yumurtadan çıkan yavrular, ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek, yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken, yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmaması" dedi.

Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki sahil alanında çekilen görüntüde, bir grubun yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya koyarak, denize bıraktıkları anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen bazı hayvanseverler, bu kişilere tepki gösterdi. Cep telefonuyla çekildiği tahmin edilen ve aydınlatma için de ışık kaynağının kullanıldığı görülen videoda; kovadaki yavruların kıyıdan denize taşındığı, suya bırakılan caretta carettaların kıyıya döndüğü görülüyor. Ardından 'Bunlar geri geliyor' denildiği duyuluyor.

'TEK SORUN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI'

Görüntüyle ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, hayvanların taşınma şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Caretta caretta yavrularının sahildeki ışık kaynağından etkilendiğini belirten Canbolat, "İnsanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri gibi yapay ışık kaynakları yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesine en büyük engel teşkil ediyor. Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmaması" dedi.

'YANLIŞ UYGULAMA'

Videoda tepki gösterilen kişilerin, caretta carettaları kova ile taşımasına da değinen Canbolat, "Burada kovayla taşınmasında bir sorun yok fakat caretta carettaların direkt suya taşınması yerine denize 10- 15 metre gerisinde bırakarak ve bir şekilde yapay ışık kaynağını keserek hayvanların kendilerinin denize ulaşmasını sağlamak daha sağlıklı. Bir de denize koydukları sırada video çekmek için açtıkları telefon kamerasının ışığı ikinci bir ışık oluşturuyor. Bunu gören suya bırakılmış caretta carettalar da tekrar dönüyor. Bu yanlış bir uygulama, böyle durumlarda her türlü dış video ışığı veya flaştan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

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