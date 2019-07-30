HABER

Caretta caretta yavrularını kovaya koyup, denize bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grubun yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularını kovayla denize bıraktığı anların yer aldığı video, sosyal medyada izleyenlerin tepkisine neden oldu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grubun yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularını kovayla denize bıraktığı anların yer aldığı video, sosyal medyada izleyenlerin tepkisine neden oldu. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Yumurtadan çıkan yavrular, ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek, yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken, yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmaması" dedi. Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki sahil alanında çekilen görüntüde, bir grubun yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya koyarak, denize bıraktıkları anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen bazı hayvanseverler, bu kişilere tepki gösterdi. Cep telefonuyla çekildiği tahmin edilen ve aydınlatma için de ışık kaynağının kullanıldığı görülen videoda; kovadaki yavruların kıyıdan denize taşındığı, suya bırakılan caretta carettaların kıyıya döndüğü görülüyor. Ardından 'Bunlar geri geliyor' denildiği duyuluyor. 'TEK SORUN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI' Görüntüyle ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, hayvanların taşınma şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Caretta caretta yavrularının sahildeki ışık kaynağından etkilendiğini belirten Canbolat, "İnsanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri gibi yapay ışık kaynakları yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesine en büyük engel teşkil ediyor. Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmaması" dedi. 'YANLIŞ UYGULAMA' Videoda tepki gösterilen kişilerin, caretta carettaları kova ile taşımasına da değinen Canbolat, "Burada kovayla taşınmasında bir sorun yok fakat caretta carettaların direkt suya taşınması yerine denize 10- 15 metre gerisinde bırakarak ve bir şekilde yapay ışık kaynağını keserek hayvanların kendilerinin denize ulaşmasını sağlamak daha sağlıklı. Bir de denize koydukları sırada video çekmek için açtıkları telefon kamerasının ışığı ikinci bir ışık oluşturuyor. Bunu gören suya bırakılmış caretta carettalar da tekrar dönüyor. Bu yanlış bir uygulama, böyle durumlarda her türlü dış video ışığı veya flaştan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Emekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protestoEmekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protesto
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili olduİstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.