HABER

Caretta caretta yavrularını vatandaş denize ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 20:45 | Son Güncelleme

Alanya sahilinde deniz yerine kara tarafına hareket eden caretta caretta yavrularını bir vatandaş suya yönlendirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının deniz yerine karaya yöneldiğini fark eden vatandaş, hayvanların yönlerini değiştirerek denize ulaşmasını sağladı.

Demirtaş Mahallesi plajındaki caretta caretta yavrularının deniz yerine yola doğru gittiğini gören Kemal Güneş, yavruların yönünü değiştirdi. Yönleri değiştirilen kaplumbağalar denizle buluştu.

Cep telefonuyla çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaşan Kemal Güneş, yavrular için nöbet tuttuğunu belirtti.

Caretta carettların zaman zaman karadaki ışığa yönelerek öldüklerini bildiği için evine yakın sahile gelerek nöbet tuttuğunu anlatan Güneş, "Burada geceleri zaman geçirmeye başladım. Sabaha doğru yuvalarından çıkan yavruların yönlerini karıştırdığını görünce de yönlerini değiştirerek cep telefonu ışığıyla denize doğru gitmelerine yardımcı oldum." dedi.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan da uyarıların dikkate alınmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Caretta carettaların yuvalarının yerini bilmeleri, buraya yumurtlamaya gelmeleri için kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini belirten Kayhan, caretta carettaların ay ışığıyla yönlerini bularak denize ulaştıkları bilgisini verdi.

Kayhan, zaman zaman kara tarafındaki ışığın fazlalığı nedeniyle hayvanların yönlerini karıştırdıklarını belirterek, "Zaman zaman taşınarak suya bırakılan caretta caretta yavruları için uyarılarda bulunmuştuk. Bu vatandaşımız bilinçli bir davranış göstererek kaplumbağaların kendi çabalarıyla denize ulaşmalarını sağlamış ve örnek bir davranışta bulunmuş" diye konuştu.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Antalya’da eşekli Yörük futboluAntalya’da eşekli Yörük futbolu
Bakan Kurum, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulunduBakan Kurum, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya caretta caretta vatandaş yardım yavru

En Çok Okunan Haberler

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de bir otobüs yangını daha

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.