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"Caretta carettalar" için kürek çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Muğla'da yürütülen "Ay Işığı Projesi" kapsamında lise öğrencileri, deniz kaplumbağalarına dikkati çekmek için kanolarla 25 bin metrelik parkuru tamamladı

Muğla'da lise öğrencileri, caretta carettaların yaşam alanlarının korunmasına dikkati çekmek için kanolarla 25 bin metre kürek çekti.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından, deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Ay Işığı Projesi" hazırlandı.

Okulun Denizcilik Kulübü öğrencileri, proje çerçevesinde iki gün sürecek program kapsamında, 25 bin metrelik mesafede Köyceğiz Gölü-İztuzu Plajı etabında kürek çekti.

Üzerilerinde Sadun Bora, Osman Atasay, Hülya Leigh, Özkan Gülkaynak gibi Türk denizciliğinin önemli figürlerinin adlarının yazılı olduğu kanolarla Köyceğiz Gölü'nden açılan öğrenciler, dün 12 bin metrelik parkuru tamamladı.

Dalyan'da kamp kuran öğrenciler, bugün de 13 bin metre kürek çekerek İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) ulaştı.

Öğrencilere, yaralı deniz kaplumbağaları, yaralanma nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Proje koordinatörü Emre Karakaş, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak için hazırladıkları projeyi tamamladıklarını söyledi.

DEKAMER alan sorumlusu Şenol Menzek ise anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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