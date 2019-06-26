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Caretta carettalar için yaşam nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi kaplumbağalar için yaşam nöbeti tutuyor.

Caretta carettalar için yaşam nöbeti

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi kaplumbağalar için yaşam nöbeti tutuyor.
Viranşehir Mahallesi'nde 4 caretta carettanın sahile yumurta bırakmasını görenler, durumu Mezitli Belediyesi’ne bildirdi. Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan dört kişilik bir ekip vatandaşlarında yardımıyla kaplumbağaların yumurta bıraktıkları alanı şerit çekerek koruma altına aldı, uyarı levhaları astı. Zabıtalar, doğacak yavruların güvenliği için çevredeki site sakinleri ve esnafları bilgilendirip, uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşuncaya kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacak olan zabıtalar, caretta carettaların neslinin devam etmesi için çalışacak.
Zabıta Mustafa Arslan ise yumurtaları tespit edilen yuvadan çıkacak caretta caretta yavrularını, çevrede yaşayanların merakla beklediğini kaydederek, şunları söyledi:
"Hem carettaların Viranşehir sahiline yuva yapması hem de vatandaşların ilgili ve duyarlı olması bizleri çok sevindirdi. Yuvaya bırakılan yumurtalardan iki ay içinde çıkıp, denizle buluşacak yavruların güvenliği için her türlü önlemimizi aldık."

FOTOĞRAFLI

Caretta carettalar için yaşam nöbetiCaretta carettalar için yaşam nöbetiCaretta carettalar için yaşam nöbetiCaretta carettalar için yaşam nöbeti

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