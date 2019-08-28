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Caretta carettalar, turistlerle yüzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kaş'ta ortaya çıkan iki yetişkin caretta caretta türü deniz kaplumbağası, turistlerin ilgi odağı oldu.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın turistik ilçesi Kaş'ta ortaya çıkan iki yetişkin caretta caretta türü deniz kaplumbağası, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahile yakın bir noktada su yüzeyine çıkan carettalarla yüzen turtistler, zaman zaman kamlumbağanın başını da okşadı. Bütün bu renkli anları ise su altı kamerasıyla görüntülendi.

Sualtı zenginliğiyle dalış tutkunları tarafından büyük ilgi gören Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile yakın noktada su yüzeyine çıkan iki caretta caretta, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Rengarenk balık sürülerinin arasından yüzerek sahile ulaşan carettalar, sahildekiler tarafından dakikalarca görüntülendi. Sualtı kamerasıyla da görüntülenen carettalar, tatilcilerle uzun süre yüzdü. Tatilciler, kameraya doğru yüzüp başını sudan çıkaran carettanın başını okşadı. Yaklaşık 15 dakika sahile yakın bir noktada yüzen carettalar daha sonra derinlere yüzerek gözden kayboldu.

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