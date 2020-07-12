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Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki caretta carettalar, koronavirüs salgını sürecinde, deniz trafiğinin azalmasıyla durgun suda yüzüyor.

Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü

Demre'ye bağlı Çayağzı Limanı'nda geçen yıllarda her gün binlerce yerli ve yabancı turist, yatlarla Kekova turuna çıktı. Bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle yatların çoğu limanda bekliyor. Çayağzı Limanı'nda deniz trafiği, küçük grupların ve 3 Temmuz'dan itibaren gelmeye başlayan Ukraynalıların dışında durdu. Limanın sakinliği ise bölgedeki caretta carettalar için olumlu oldu. Gece Çayağzı Limanı'na yumurta bırakan caretta carettalar, gündüz de durgun suda yüzüyor. Bölgeye az sayıda gelen yerli ve yabancı turist, caretta carettaların fotoğrafını çekiyor. Bazıları da yanlarında getirdikleri karpuz kabuklarını denize atarak, hayvanları besliyor.

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'PANDEMİ CARETTA CARETTALARA YARADI'

Çayağzı Limanı'nda yat kaptanlığı yapan Yusuf İbrikçi, pandemi sürecinin en çok caretta carettalara yaradığını söyleyerek, "Deniz trafiğinin az olması nedeniyle rahat rahat yüzebiliyorlar. Geceleri sahilimize yumurta bırakıyor, gündüzleri de gördüğünüz gibi her yerde ceratta caretta var. Caretta carettalar, az sayıdaki yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Biz de fırsat buldukça besliyoruz. Turizme de güzel bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Caretta carettaları izleyen Ünal Gümrü de "Limanımızda özgürce yüzüyorlar. Çünkü biz onları besliyoruz ve koruyoruz. Onlar da ilçe turizmine katkı, güzellik sağlıyor" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Bilge Ece Kavil ise "Hayatımda ilk kez bu kadar yakından caretta caretta gördüm. Ellerimle besledim. Çok mutluyum" dedi.

DHA

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