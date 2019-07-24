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Caretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalanma alanına caretta carettaların iki ay önce yumurta bıraktığı ilk iki yuva açıldı.

Caretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalanma alanına caretta carettaların iki ay önce yumurta bıraktığı ilk iki yuva açıldı. Gün ışığıyla birlikte yumurtalardan çıkan 85 yavru, zorlu yolculuk sonunda denize ulaştı.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bugün günün ilk ışıklarıyla başladı. İki ay önce sahile yumurta bırakan carettalardan ikisinin yuvası açıldı. Yavrular, yumurtadan çıkarak denize ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. İlk yuvadaki 72 yumurtadan 30, ikinci yuvadaki 104 yumurtadan ise 55 canlı yavru çıktı. Yavruların zorlu yolculuğuna Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.
İKİ YUVA AÇILDI
Kaymakam Karameşe, 82 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da caretta yavrularını görmek isteyenlere bilgiler verdi. Kaymakam Hüseyin Karameşe, “Yaklaşık 2 ay önce ana kaplumbağalar geldi. 3,5 kilometrelik muhteşem sahilde yuvalarını yapmaya başladı. Bugün itibariyle 82 yuvamız var. Yavru çıkışları başladı. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı yavrulamalar ve yuva yapımları geç başladı. Havalar soğuk gitti. 45 gün ile 60 günlük olgunlaşma döneminden sonra yavrularımız çıkıyor. 2 yuvamızı açtık. Bir yuvada 72, diğerinde ise 104 yumurta vardı. İlk yuvada biraz daha fazla zayiat vardı. Birinci yuvadan 30, ikinci yuvadan 55 olmak üzere toplam 85 yavru denize ulaşmış durumda. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda biraz daha zayiat var. Çıralı halkına, gönüllülerimize, Caretta dostlarına teşekkür ediyorum. Carettanın nesli tehlikedeydi, fakat Türkiye'deki duyarlılık vatandaşların carettaya sahip çıkması bunu azalttı. Çıralı'da örnek bir uygulama yapılıyor" dedi.
TATİLCİLER DE KORUYOR
Tatilcilerin de carettalara ciddi şekilde sahip çıktığını vurgulayan Kaymakam Karameşe, "Saat 21.00'den sonra hiç kimse sahile girmiyor ve carettaları rahatsız etmiyor. Gönüllüler güneş doğana kadar dolaşıyor. Yuvaları takip ediyorlar, işaretliyor ve tarihlendiriyorlar. Zamanı geldiğinde de açıp kontrol ediyorlar. Örnek bir uygulama var" diye konuştu.
HERKES KORUMALI
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, "82 yuvamız vardı. İlk yuvada zayiat fazlaydı. İkinci yuvada zayiat az olması bizi sevindirdi. Herkesin korumasıyla Çıralı'da bu yuvalar bu hale geldi. İlçemizde bu güzellikler oluyorsa, bu doğanın sayesinde olacaktır. Herkesin carettalara dikkatli davranmalarını istiyorum" diye konuştu.
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtar Habip Altınkaya da şunları söyledi:
"Geçen yıla göre yavru sayısında düşüşümüz var. Hava şartlarından olabilir. 82 yuva tespit edildi. Artık yavru çıkışları da başladı. Yuvaları açma nedenimiz sıkışan, altta kalan yavruları çıkarmak, yumurta sayısını öğrenmekti. Embriyoları raporluyoruz ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Orada istatistikler tutuluyor, ona göre tedbirlerini arttırıyorlar. Doğa için, çevre için herkes burada. Çıralı'daki tatil yapan meraklı insanlar da bu doğaüstü olaya şahitlik ediyorlar. Bunları gören çocukların çevreye karşı duyarlılığı artırıyor. Olimpos'da da yaptığımız koruma ve izleme çalışmaları sayesinde 10 yuva oluştu. Geçen yıllarda bir ya da 2 yuva oluyordu. Anne kaplumbağa rahatsız edilmediği için yumurtalarını bırakıp dönüyor. Carettalar Çıralı, Antalya ve ülkemiz için veli nimet."

FOTOĞRAFLI

Caretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladıCaretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladıCaretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladıCaretta carettaların zorlu yolculuğu Çıralı'da başladı

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