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Caretta Carettaya fotoğraf eziyeti!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde gördükleri caretta carettanın fotoğrafını çekmek isteyen bir kişinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanı bilinçsizce havaya kaldırdı. Kaplumbağanın çırpınışları bir başka vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Görüntüler, akşam saatlerinde Alanya açıklarında bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, kalabalık bir turun bulunduğu teknenin kıyıya yanaştığı, denizde yüzen 2 kişinin de nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağasını fotoğraf çektirmek için tutarak havaya kaldırdığı, kaplumbağanın ise can havliyle çırpındığı görülüyor.

Görüntüyü çeken vatandaşların , “Çok yazık” dediği, tekne içinde bulunan vatandaşların da o anları kayda aldığı gözlendi. (İHA)

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