Caretta Carettaya fotoğraf eziyeti!

Görüntüler, akşam saatlerinde Alanya açıklarında bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, kalabalık bir turun bulunduğu teknenin kıyıya yanaştığı, denizde yüzen 2 kişinin de nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağasını fotoğraf çektirmek için tutarak havaya kaldırdığı, kaplumbağanın ise can havliyle çırpındığı görülüyor.

Görüntüyü çeken vatandaşların , “Çok yazık” dediği, tekne içinde bulunan vatandaşların da o anları kayda aldığı gözlendi. (İHA)

