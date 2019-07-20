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Caretta sahilinde drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında dirft yaparak 10 yuvaya zarar veren sürücü E.Y.'nin ehliyetine el konuldu, 2 bin 110 TL ceza kesildi.

Caretta sahilinde drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında dirft yaparak 10 yuvaya zarar veren sürücü E.Y.'nin ehliyetine el konuldu, 2 bin 110 TL ceza kesildi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı Kumluca ilçesindeki Obalar sahiline dün saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla gelen E.Y. yanındaki İ.T. ve R.N. drift yaptı. Gürültü üzerine çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Drift yapan E.Y., bu sırada caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafesleri kırarak üzerinden geçti. E.Y. ve yanındakiler, kendilerini uyaran Şehabettin Yaşar'a (75) da hakaret edip dövdü.
E.Y., İ.T. ve R.N., mahalle sakinlerinin toplanması, araçlarının da kuma saplanması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı. Ekipler, 10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücü E.Y., İ.T. ve R.N.'yi olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride yakaladı. Yapılan kontrollerde E.A.'nın 1.59 promil, R.N.'nin 1,02 de promil alkollü oldukları belirlendi.
Polis merkezine götürülen E.Y., İ.T. ve R.N. hakkında 'kasten yaralama', '5199 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (hayvanları koruma kanunu)' ile 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından haklarında adli yönden işlem yapıldı. Sürücü E.Y'nin '47/1-C Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen Veya Gösterilen Hususlara Uymamak' ve '48/5 Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak' maddelerinden ehliyetine el konulurken, toplamda 2 bin 110 TL ceza kesildi.
SAHİLDE BULUNAN YARALI CARETTA ÖLDÜ
Diğer yandan Kumluca sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar yaralı bir caretta caretta buldu. İhbarla gelen Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Sinan Ulusoy, yaralı carettaya ilk müdahaleyi yaptı. Ulusoy, kaplumbağanın yarası büyük olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği'nden yardım istedi. Muğla'nın Datça ilçesindeki merkeze götürülme hazırlığı yapılırken caretta carettanın öldüğü belirlendi. Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde tutanak tutuldu.
FOTOĞRAFLI

Caretta sahilinde drift yapan sürücünün ehliyetine el konulduCaretta sahilinde drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

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