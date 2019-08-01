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Caretta sahilinde drift yapan sürücüye 60 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde geçen ay caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yaparak,10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücü E.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 60 bin 563 TL ceza kesildi.

Caretta sahilinde drift yapan sürücüye 60 bin lira ceza

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde geçen ay caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yaparak,10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücü E.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 60 bin 563 TL ceza kesildi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı Kumluca ilçesindeki Obalar sahiline 20 Temmuz gecesi 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla gelen E.Y. drift attı. Gürültü üzerine çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Beraberinde İ.T. ve R.N. isimli arkadaşları da olan E.Y. drift sırasında caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafesleri kırıp, üzerinden geçti. E.Y. ve arkadaşları, kendilerini uyaran Şehabettin Yaşar'ı (75) ise hakaret edip, dövdü.
E.Y. ve beraberindekiler, mahalle sakinlerinin toplanması, araçlarının kuma saplanması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis, 10 yuvaya zarar verdiği belirlenen sürücü E.Y. ile İ.T. ve R.N.'yi olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede yakaladı. Yapılan kontrolde E.A. 1.59 promil, R.N. 1.02 promil alkollü çıktı.
Polis merkezine götürülen E.Y., İ.T. ve R.N. hakkında 'kasten yaralama', '5199 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek(Hayvanları Koruma Kanunu)' ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından işlem yapıldı. Sürücü E.Y. hakkında ayrıca '47/1-C trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' ile '48/5 alkollü içki alarak araç kullanmak' maddelerinden işlem yapıldı. Ehliyetine el konulan sürücüye 2 bin 110 TL ceza kesildi.
DOĞA KORUMA'DAN DA CEZA
Olaydan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak, rapor hazırladı. Rapor doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sürücü E.Y. hakkında 'Çevrenin korunması amacıyla doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu gerekçesiyle de 400 TL para cezası uyguladı.

FOTOĞRAFLI

Caretta sahilinde drift yapan sürücüye 60 bin lira cezaCaretta sahilinde drift yapan sürücüye 60 bin lira ceza

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