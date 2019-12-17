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"Caretta Tuba" Yunanistan'a geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince uydu takip cihazı takılarak ağustosta denize bırakılan Tuba, 2 ay Marmaris açıklarında kaldıktan sonra Yunanistan'a geçti - DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska: - "Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. Şu ana kadar bin kilometre yol katetti"

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak ağustosta denize bırakılan "Tuba" isimli caretta caretta, 2 ay Marmaris açıklarında kaldıktan sonra Yunanistan'a geçti.

İztuzu Plajı'nda 28 Ağustos'ta DEKAMER görevlilerince "Tuba" ismi verilen deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki DEKAMER ekipleri daha sonra düzenlenen törenle caretta caretta Tuba'yı denize bıraktı.

Salınmasının ardından yaklaşık 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren Tuba, 30 gün gibi bir sürede ise Yunanistan sularına ulaştı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEKAMER'de farklı nedenlerle yaralanan "Dalyan", "Hasan Efe", "Nazo", "Tuba", "Diana" ile "Özgün" isimleri verilen caretta carettaları tedavilerinin ardından denize bıraktıklarını hatırlattı.

Deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Kaska, İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba"ya uydu takip cihazı yerleştirdiklerini anlattı.

Denize bırakılan kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle takip ettiklerini dile getiren Kaska, "Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. 2 ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, buradan ayrılarak yaklaşık bir ayda Yunanistan'a geçti. Şu ana kadar bin kilometre yol katetti." dedi.

Yakup Kaska, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girip çıkan kaplumbağalar olsa da Akdeniz'in deniz kaplumbağalarının dünyadaki diğer bölgelerden izole olduğunu ve Akdeniz dışına çıkmadıklarını ifade etti.

Carettaların bu nedenle gidecekleri başka bir yer olmadığını anlatan Kaska, Akdeniz'de korunan veya kurtarılan bir bireyin bile büyük önemi olduğuna dikkati çekti.

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