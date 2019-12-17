"Caretta Tuba" Yunanistan'a geçti

Salınmasının ardından yaklaşık 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren Tuba, 30 gün gibi bir sürede ise Yunanistan sularına ulaştı.

Denize bırakılan kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle takip ettiklerini dile getiren Kaska, "Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. 2 ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, buradan ayrılarak yaklaşık bir ayda Yunanistan'a geçti. Şu ana kadar bin kilometre yol katetti." dedi.

Yakup Kaska, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girip çıkan kaplumbağalar olsa da Akdeniz'in deniz kaplumbağalarının dünyadaki diğer bölgelerden izole olduğunu ve Akdeniz dışına çıkmadıklarını ifade etti.

Carettaların bu nedenle gidecekleri başka bir yer olmadığını anlatan Kaska, Akdeniz'de korunan veya kurtarılan bir bireyin bile büyük önemi olduğuna dikkati çekti.

