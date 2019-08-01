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Carettaların üreme alanına giren sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Antalya'da caretta carettaların üreme alanı olan sahile aracıyla giren sürücüye 60 bin 563 lira ceza verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanı olan sahile aracıyla giren sürücüye 60 bin 563 lira ceza verildi.

Kum Mahallesi Obalar mevkisinde caretta carettaların üreme bölgeleri arasında yer alan kumsalda 20 Temmuz'da bir ciple "drift" yapıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Cipteki 3 kişi, kendilerini uyaran kişileri darbetti. Daha sonra kuma saplanan aracı bırakan sürücü ve beraberindekiler sahilden ayrıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kaplumbağa yumurtalarının korunması amacıyla yerleştirilen kafeslerden bazılarının kırıldığı ve 4 yuvanın da zarar gördüğü belirlendi.

Araçtaki E.Y, İ.T. ve R.N. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, aracı kullandığı belirlenen E.Y'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan bin 110 lira ceza kesildi.

Bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü görevlilerinin hazırladığı rapor doğrultusunda E.Y'ye doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilikle bu çeşitliliği barındıran ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle 60 bin 563 lira ceza verildi.

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Antalya caretta caretta ceza Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kumluca

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