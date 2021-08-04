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  4. Çareyi bantlamakta buldular! Yarı çıplak dolaştı, kabin görevlilerini taciz etti

Çareyi bantlamakta buldular! Yarı çıplak dolaştı, kabin görevlilerini taciz etti

04.08.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 22 yaşındaki Max Berry adlı yolcunun Philadelphia'dan Miami'ye giden bir uçuş sırasında en az iki uçuş görevlisini taciz ettiği, uçağın koridorunda yarı çıplak dolaştığı ve bir başkasını yumrukladığı belirtildi. Saldırılarına devam eden yolcu, başka bir kabin görevlisi tarafından koltuğa bantlandı.

ABD'de Philadelphia-Miami uçuşunda bir yolcu uçuş görevlilerine cinsel tacizde bulunup bir başka görevliye de saldırınca etkisiz hale getirilerek koltuğa bantlandı. Max Berry adlı saldırgan yolcu inişin ardından tutuklandı. Adamı bantlayan kabin görevlisi de geçici süreyle görevden alındı.

TACİZ ETTİ, TUVALETTEN YARI ÇIPLAK DIŞARI ÇIKTI

Polis raporlarına göre, ABD'li olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Max Berry'nin iki kadın görevliyi elle taciz ettiği ve göğüslerine dokunduğu öğrenildi. Alkollü olduğu ifade edilen Berry'nin yaptıkları tacizle sınırlı kalmadı. Tuvaletten yarı çıplak bir şekilde çıktığı rapor edilen adam, etrafa da küfürler savurup başka görevlilere yumruk savurdu.

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Yolcuların da rahatsız olması nedeniyle Max, uçuş bitiminde bantlandığı koltuktan çözüldü ve hemen gözaltına alındı. Miami-Dade ilçe hapishanesine götürülen adamın ne kadar ceza alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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