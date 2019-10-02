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Cargill Biyoetanol Tesisi’ne ’ÇED gereksizdir’ kararı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Cargill Mısır İşleme Fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen “ÇED gereksizdir” kararı, Bursa 3.

Cargill Biyoetanol Tesisi’ne ’ÇED gereksizdir’ kararı iptal edildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Cargill Mısır İşleme Fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen “ÇED gereksizdir” kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
TBB önceki dönem Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Ali Arabacı ve Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Erol Çiçek tarafından açılan davada verilen kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun açıkladı. Bursa Barosunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Altun, Cargill Biyoetanol Tesisi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği gereğince hazırlanan proje tanıtım dosyasının, İznik Gölü’ndeki balık türleri, bölgenin flora-faunası, zeytinlik ve diğer tarım arazileri, İznik Gölü sulak alanı ve çevresel faktörler açısından yetersiz bulunduğunu söyledi. Altun, “İznik Gölü havzası gibi çok hassas, biyolojik çeşitliliği çok zengin bir alanda, projenin proje tanıtım dosyası ile gerçekleştirilmeyeceği bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Mahkeme kararının gerekçesinde ’yapılması planlanan tesisin bulunduğu alanın zeytinlik alanlarına ve tarım arazilerine yakınlığı, gelinen süreçte tesise ilişkin 2009 yılında verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı sonrasında muhtelif tarihlerde verilen birçok ÇED Yönetmeliği kapsam dışı kararları da dikkate alındı. Projenin uygulanması ile birlikte önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya ve tesisin geldiği aşama bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü’ne yakın olan projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında, bilirkişi raporunda da vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemler gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, belirtilen sebeplerle dava konusu idari işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır’ denilerek işlemin iptaline karar verilmiştir" dedi.
"Bu karar şimdiye kadar alınan ve uygulanmayan ve AİHM tarafından da haklılığı onaylanan mahkeme kararlarının doğruluğunu bir kez daha tescil etmiştir" diyen Altun, "Bundan önce verilen izin ve ruhsatların yaşam hakkı, su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü’ne yakın olan projenin uygulanacağı tarımsal alanın önemi ve hassasiyet dikkate alınmadan, hukuka aykırı olarak verildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu.

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