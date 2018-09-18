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Cargill işçileri genel müdürlük önünde oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Cargill'in Orhangazi'deki fabrikasında işten çıkarılan işçiler 6 gün önce başlattıkları yürüyüş sonunda Ataşehir'de firmanın genel merkezine ulaştı - Tek Gıda İş örgütlenme sorumlusu Suat Karlıkaya: - "Haksız gerekçelerle işten çıkarılan 14 arkadaşımızın işe iadesini ve Cargill'in anayasal hak olan sendikalaşmaya izin vermesini istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Cargill'de işten çıkarılan işçiler firmanın Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde 3 günlük oturma eylemi başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill fabrikasında 155 gün önce işten çıkarılan 14 işçi, kendilerine destek veren sendikalarla beraber, firmanın Ataşehir’deki genel müdürlüğü önünde toplandı.

Geçen Haziran ayında Orhangazi'deki Cargill fabrikasında Tek Gıda İş Sendikası'nın örgütlenmesinde görev alan 14 işçinin çeşitli gerekçelerle işten çıkarılması üzerine eylem başlatan işçiler, geçen hafta başlattıkları yürüyüşlerini Ataşehir'de tamamladı.

Cargill'in Ataşehir'de bulunan genel merkezi önünde toplanan işçiler, arkadaşlarının yeniden işe alınmalarını ve örgütlenme haklarının verilmesini talep etti.

İşçiler adına açıklamada bulunan Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş işyeri örgütlenme sorumlusu Suat Karlıkaya, Cargill'in dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde sendikalaşmaya izin verdiği halde Türkiye'de işçilerin sendika üyesi olmasına karşı çıktığını söyledi.

İşveren firmanın, fabrikada sendika adına örgütlenme yapan işçileri haksız gerekçelerle işten çıkardığını savunan Karlıkaya, şöyle konuştu:

"Fabrikada yasal örgütlenme sayısına yaklaştığımızda sendikamızın örgütlenmesini yürüten 14 arkadaşımız çeşitli bahaneler öne sürülerek işten çıkarıldı. Haksız gerekçelerle işten çıkarılan 14 arkadaşımızın işe iadesini ve Cargill'in anayasal hak olan sendikalaşmaya izin vermesini istiyoruz. Aksi durumda Tek Gıda-İş Sendikası olarak gerçek anlamda eylemlerimizi başlatacağız. Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Gıda Sendikalar Birliği (IUF) aracılığı ile de bütün dünyada bu mücadeleyi vereceğiz."

Karlıkaya, Türk İş ve DİSK'e bağlı sendika üyelerinin de kendilerine destek verdiğini belirterek, genel müdürlük önünde 3 gün boyunca oturma eylemi yapacaklarını kaydetti.

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Cargill işçileri Cargill Orhangazi

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