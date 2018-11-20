Cari Fazla Türkiye Ekonomisinde Neye İşaret Ediyor?

Birçok iktisatçıdan gelen resesyon, stagflasyon uyarılarına rağmen hükümet, ekonominin gidişatından memnun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş kararını açıklamasıyla birlikte dolar kurunun akşam saatlerinde TL karşısında %1,27 dolaylarında artarak 5,38 seviyelerine yükselmesine rağmen halen kur krizinde ulaştığı zirvenin gerisine çekilmesi iktidara gelecek için umut veriyor. Bugün MÜSİAD tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da atılan güçlü adımlar sayesinde hem kredi faizlerinin %50’lerden %25’lere düştüğünü hem de kurun gerilediğini ifade etti. Albayrak: “Kur şoklarını geride bıraktık, cari fazlada tüm zamanların rekorunu kırabiliriz” Albayrak, “Kur şoklarını ve belirsizliği geride bıraktık. Son bir ayda kurun geldiği seviye ortada, o kadar pozitif gelişmeler oldu ki ben iş dünyası temsilcilerinden ‘Sayın Bakanım kur aşırı düştü inşallah daha düşmez değil mi’ şeklinde mesajlar alıyorum. Bu güzel bir gelişme” dedi.

Gerçekten de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin, haftasonu yapmış olduğu “İhracatını daha önceki kurlardan yaptığı yüksek maliyetlerin ardından, kurun 5,40'ın altına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek karlılıkla çalışmıyor, bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor” şeklindeki açıklaması bakanı doğrular nitelikte. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı’nın asıl müjdesi cari dengeyle ilgiliydi. Albayrak, Türkiye’nin Kasım ayında vereceği cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti: “Ekim ayında cari fazla vereceğimizi ifade ettik, Ağustos ve Eylül iyi geldi, şimdi tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Son ÖTV düzenlemelerinin yaratacağı pozitif etkiyi de Kasım ayı rakamlarında net bir şekilde göreceğiz. Türkiye yatırımcı güvenini arttıracak yoluna devam edecek.” Erdoğan: “Faizlerde düşüşler devam ediyor, olumlu yansımasını görüyoruz” Dört ay sonra yapılacak yerel seçimler öncesi ekonomideki gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da mutlu etmiş görünüyor.

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Suistimaller var, stokçular gibi… Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz verilmeyecek” dedi. Prof. Karatepe: “Cari fazla, ithalat azalmasından kaynaklanıyor; ekonomi yavaşlıyor” Peki, yaz sonunda Türkiye ekonomisinin üzerinde dolaşan kara bulutlar gerçekten kayboldu mu? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe, cari açık fazlasının ekonomideki yavaşlamadan kaynaklandığını, bunun da başarı hikayesi olarak sunulmasının gerçekçi olmayacağını söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Karatepe, “Cari fazlanın nereden kaynaklandığını anlamak için dış ticaret rakamlarına bakmak yeterli. İthalat rakamları hızla düşüyor. İthal girdi ile üretim yapan bir ekonomiye sahip olan Türkiye de dış ticaret fazlası vermeye başlıyor. Böylece cari fazla oluşuyor. Zaten Eylül ayı sanayi üretim endeksindeki %2,7 daralma da bu durumu gözler önüne seriyor. Bu daralma da ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor. O zaman ‘Ekonomik yavaşlama iyi bir şey mi?’ diye sormak gerekir. Hayır değil, bu, istihdam piyasasının daralması ve işsizlik anlamına da gelir” dedi.