Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi! "41 kere maşallah"

Moda yarışmasıyla adını duyuran Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında dikkat çekti. İlerleyen dönemlerde sunuculuk alanında farklı projelerle de ekranlara gelen Özkızıltaş, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Emel Özkızıltaş tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kot pantolon ve beyaz ceket kombini tapan Özkızıltaş, takipçilerinden tam not aldı.

O poza, "Dünya güzelim", "41 kere maşallah" gibi yorumlar geldi.

İşte Benim Stilim ile ünlenen Emel Özkızıltaş Gelinim Mutfakta programını da sundu.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





