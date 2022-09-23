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Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi! "41 kere maşallah"

23.09.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan eski Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş, sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda iddialı pozlarıyla anılan Özkızıltaş bu defa tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi! "41 kere maşallah"

Moda yarışmasıyla adını duyuran Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında dikkat çekti. İlerleyen dönemlerde sunuculuk alanında farklı projelerle de ekranlara gelen Özkızıltaş, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

Emel Özkızıltaş tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

Kot pantolon ve beyaz ceket kombini tapan Özkızıltaş, takipçilerinden tam not aldı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

O poza, "Dünya güzelim", "41 kere maşallah" gibi yorumlar geldi.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

İşte Benim Stilim ile ünlenen Emel Özkızıltaş Gelinim Mutfakta programını da sundu.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş tarzıyla büyüledi!

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çarkıfelek Emel Özkızıltaş moda ele ali erbil
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