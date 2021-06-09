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  4. Çarkıfelek’in ünlü hostesi Zeynep Ece Akengin hem değişimi hem de açıklamalarıyla şaşırttı

Çarkıfelek’in ünlü hostesi Zeynep Ece Akengin hem değişimi hem de açıklamalarıyla şaşırttı

09.06.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Zeynep Ece Akengin, yıllar sonra ortaya çıktı. Aynı dönemde adı Mehmet Ali Erbil’le anılan Zeynep Ece Akengin hem değişimi hem de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

2015 yılında Çarkıfelek programıyla televizyon dünyasına giriş yapan Zeynep Ece Akengin, şimdilerde televizyondan uzak bir hayat sürüyor. Programda hosteslik yaptığı dönemde adı Mehmet Ali Erbil ile aşk dedikodularına karışan güzel isim, hem değişimi hem de yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

maliz

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Ece Akengin, sunuculuğu bıraktığını ve dijital içerik üreticiliği yaptığını açıkladı. Snob Magazin'e konuşan Akengin, "Sunuculuğu bıraktım. Bir süredir kendim olabildiğim, eğlendiğim ve insanlara fayda sağlayabildiğim bir iş yapıyorum. Oldukça keyif veriyor. Kendime ve çevreme yetebiliyorum" dedi.

ZEYNEP ECE AKENGİN: KENDİMİ BULAMAZDIM

Zeynep Ece Akengin, "Çarkılefek'te hosteslik yaptığınız için için pişman mısınız?" sorusuna, "Hayır, pişman değilim. Ekran yolculuğum Çarkıfelek ile başladı. Sonra bir TV kanalında magazin programı sundum. Bütün bunlar benim gelişimime katkı sağladı, öğrettikleri oldu. Onlar olmasaydı kendimi bulamazdım" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Estetik itirafında bulunan Zeynep Ece Akengin, "Estetik yaptırdım. Ancak yüzümde tüm görüntümü değiştirecek kadar büyük bir estetik yok. Minik medikal dokunuşlar diyebiliriz" dedi.

"RETORANDA ÇALIŞTIM"

Ekranlarda olmadığı süre zarfında neler yaptığını anlatan Zeynep Ece Akengin, televizyon işlerini bıraktıktan sonra restoranda çalıştığını ve modellik yaptığını dile getirdi. Oyunculuk tekliflerini aldığını söyleyen güzel isim gelen teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

Zeynep Ece Akengin, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların binlerce beğeni almasından büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Akengin, "Paylaşım yapmayınca beni merak ediyorlar. Yalnız olmadığını bilmek çok güzel" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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