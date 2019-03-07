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Carlos Ghosn 108 Gün Sonra Serbest

07.03.2019 01:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük patronu iken bir anda dünyanın "en büyük dolandırıcısı" olmakla suçlanan Renualt-Nissan-Mitsubishi’ın eski patronu Carlos Ghosn, 108 günlük hapis hayatının ardından başında mavi kasket, ağzında maske ve hapishane görevlilerinin arasında Tokyo cezaevinden çıktı

Carlos Ghosn 108 Gün Sonra Serbest

Dünyanın en büyük patronu iken bir anda dünyanın "en büyük dolandırıcısı" olmakla suçlanan Renualt-Nissan-Mitsubishi’ın eski patronu Carlos Ghosn, 108 günlük hapis hayatının ardından başında mavi kasket, ağzında maske ve hapishane görevlilerinin arasında Tokyo cezaevinden çıktı.

Carlos Ghosn, Tokyo mahkemesi tarafından, 8 milyon Euro kefalet ve çok sıkı denetim karşılığında şartlı olarak serbest bırakıldı. Başından beri kendisi hakkındaki vergi kaçırma ve yolsuzluk iddialarını reddeden Ghosn, kısa süre içinde bir basın toplantısı düzenlemeye ve bütün iddiaları yanıtlamaya hazırlanıyor.

Tokyo Havaalanı’nda 19 Kasım’da özel jetinde tutuklanan Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Carlos Ghosn’un, 108 gün sonra cezaevinden çıktığı sırada giydiği kıyafet Fransızlar’ı şaşırttı. Yorgun ve zayıflamış olarak cezaevinden çıkan Ghosn’un kıyafeti, 1846’da cezaevinden kaçmak için işçi Badinguet’in kıyafetlerini ödünç alan Fransız kralı Napolyon Bonapart’a benzetildi. Kaldığı Kosuge Cezaevi’nin önünde onlarca medya kuruluşu tarafından 24 saat izlenen Carlos Ghosn’un çıkışının her anı, Japon televizyonları tarafından motosiklet ve helikopterlerle izlenerek canlı olarak aktarıldı. Bir kaç saat sonra yeniden kameralara yakalanan Fransız işadamı, bu sefer siyah takım elbise içinde ve gülümseyerek görüntülendi.

Ghosn’un Japonya’nın en büyük avukatı Junichiro Hironaka ile çalışmaya başladıktan sonraki ilk duruşmada özgür kalmayı başarması, Japon medyasında "savcının büyük yenilgisi" olarak değerlendirildi.

Tokyo’dan çıkış yasağı

Avukatları, tahliye talebi defalarca reddedilen ve bu nedenle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuran Ghosn’un, Japon makamlarını, pasaportunu teslim ederek ve kaçmayacağı sözünü vererek ikna ettiğini açıkladı. Japon medyasına göre, Ghosn’un Japon avukatı Junichiro Hironaka da müvekkilinin hiçbir belgeyi yok etmeye girişmeyeceği sözü verdi.

Renault ile birleşen Japon otomotiv devi Nissan’ın bir iç soruşturması sonunda vergi kaçırdığı tespit edilen Ghosn hakkında, "güveni kötüye kullanma, kamu fonlarını kendi çıkarlarına kullanma ve gelirini saklama" suçlarından dava açıldı. Ghosn’un 74 milyon Euroluk gelirini bildirmediği belirtiliyor. Avukatları, Fransız patronun bu suçlardan en erken 6 ay sonra, 2019 sonbaharında yargılanmasının beklendiğini belirtiyor.

"Kendimi savunacağım"

Hapiste kaldığı sürede ‘dünyanın en büyük patronu’ , ‘star’ ve ‘imparator’ ünvanlarını kaybeden ve imajı büyük yara alan Ghosn, imajını düzeltmek için savaş vereceğini açıkladı. Özgür kaldıktan sonra yazılı bir açıklama yapan işadamı, "Bu temelsiz suçlamalara karşı kendimi şiddetle savunmaya kararlıyım” dedi. Avukatı Hironaka da, Ghosn’un bütün suçlamalara yanıt vermek için bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlandığını açıkladı.

Tokyo’da ev hapsinde tutulacak olan Fransız işadamı Carlos Ghosn, bundan böyle yakınları ve avukatlarıyla görüşebilecek.

Mahkeme tarafından tüm tahliye talepleri reddedilen Renault-Nissan-Mitsubishi’nin patronu Japonya’da Nissan’ı batmaktan kurtardığı için ‘İmparator’, otomotiv dünyasında ise ‘maliyet kırıcı’ olarak adlandırılıyordu. Özel jetiyle Tokyo Haneda Havaalanı’na indiği anda içeri giren savcılık ve polis ekibi tarafından tutuklanan Ghosn, doğrudan Tokyo Cumhuriyet Savcısı’nın bürosuna, oradan da tutuklanarak hapishaneye götürüldü. Cezaevinde bulunduğu süre içinde hakkında pek çok iddia ortaya atılan Ghosn’un, kaçırdığı vergilerle Lübnan, Fransa ve Japonya’da evler aldığı, Versailles Sarayı’ndaki düğünü, Amerika ve Fransa’daki iki lüks bürosunun giderlerini, tüm harcamalarını ve hatta eski eşiyle boşanma masraflarını dahi Nissan’a fatura ettiği açıklandı.

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