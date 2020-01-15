Carlos Ghosn'un kaçışının ardından Atatürk Havalimanı'nda yeni uygulama

Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak özel uçuşlara yönelik yeni bir talimat yayımladı.'Küçük Havaalanları ve Kontrolsüz Alanlardan Gelen Hava Araçlarının Kontrolüne İlişkin Talimat' başlığıyla ilgili birimlere gönderilen yazıda, genel havacılık faaliyetleri kapsamında, küçük havaalanları veya kontrolsüz alanlardan Atatürk Havalimanı'na inen ve uçuş planı olan veya olmayan tüm uçakların ilgili hava trafik kontrolörleri tarafından tespit edilerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne, dış hat uçuşu olması durumunda Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.

EKSİKSİZ DOLDURACAKLAR



Söz konusu havaalanlarından kalkan uçakların işletmecileri 'uçuş izin talepleri'nde 'yolcu taşıma, eşya taşıma, bakım, onarım, konma-konaklama' gibi uçuş amaçlarını belirtecek şekilde izin talep etmek zorunda. Ayrıca talimatlarda Atatürk Havalimanı'nı

kullanacak uçağın işletmecisi ve yer hizmetini sağlayan kuruluşlar tarafından yolcu ve eşya manifestoları eksiksiz doldurulması ve yetkili birimlere teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.