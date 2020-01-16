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  4. Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı özel uçakta bulunan ve Ghosn'un kaçışına yardım eden yabancı uyruklu iki kişi, buradan taksiyle İstanbul Havalimanı'na gitti. ABD vatandaşı Michael
T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z. (61) 10.02 ve 10.04'te pasaport kontrolünden geçerek 12.20'de Lübnan'a gitti. İstanbul Havalimanı pasaport kontrolünde güvenlik kamerasına yansıyan ikili, arka arakaya pasaport kontrolünden geçerken görüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn istanbul

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