Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Ghosn, 29 Aralık'ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralıkta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde geldi.

UÇAĞA ARABAYLA GİTTİ



Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Okan K’nin, Carlos Ghosn'u uçak içerisinde müzik ekipmanlarını taşımakta kullanılan kutudan çıkarttığı, merdivenlerden yürüyerek indirdiği ve merdiven önünde çalışır vaziyette bekleyen bir araçla 40 metre ilerideki uçağa götürdüğü, Ghosn araçtan inip TC-RZA kuyruk numaralı uçağa binmesi üzerine ayrıldığı tespit edildi.

Ayrıca, saat 05.50'de Atatürk Havalimanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket eden TC-RZA kuyruk numaralı uçakla şirket yöneticisi Okan K’nin de yolcu olarak çıkış yaptığı, 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı belirlendi.

Öte yandan, Ghosn'un Türkiye'ye geldiği TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ABD vatandaşı Michael T. ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptığı saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye'den ayrıldıkları öğrenildi.