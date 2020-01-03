Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili beş kişiye tutuklama

Japonya'da ev hapsinde olan Nissan eski CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Tokyo'dan Lübnan'a kaçışının ardından Türkiye'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişiden beşi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından iki yer hizmetleri çalışanı serbest bırakılırken, diğer beş kişi tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki dört pilot, iki özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alınmıştı.

MNG Jet'ten suç duyurusu

Öte yandan Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili MNG Jet'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" denildi. Açıklamada iki ayrı özel jet kiralandığı ve Ghosn adının iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut olmadığı belirtildi.