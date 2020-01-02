Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

Carlos Ghosn\u2019un T\u00fcrkiye \u00fczerinden L\u00fcbnan\u2019a ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 7 ki\u015fi hakk\u0131nda 24 saatlik ek g\u00f6zalt\u0131 s\u00fcresi verildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMayosu ve \u00e7\u0131plak ayaklar\u0131yla karlara ko\u015ftu \u00c7orum\u2019da kamyoncular kontak kapatt\u0131Tren K\u00fct\u00fcphanesi i\u00e7in al\u0131nan g\u00fcvenlik \u00f6nlemi dikkat \u00e7ekti
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